Закончится ли пандемия в 2022 – эксперты дали ответ

Надежды экспертов на то, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, слабеют.

Еще в ноябре вирусологи предсказали, что 2022 год может положить конец пандемии. Однако появился сильно мутировавший и гораздо более заразный (хотя — все указывает — менее смертоносный) вариант Омикрон. Эксперты теряют надежду на скорое прекращение пандемии, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Однако это не означает, что мы вернулись к исходной точке. Эксперты отмечают, что больше людей должны пройти вакцинацию или заболеть, чтобы худшее осталось позади.

«Люди устали от пандемии, одному Богу известно, что я тоже. Но если наши лидеры не примут срочных мер, я предсказываю, что 2022 год будет примерно таким, как 2021 год, — сказала канадский вирусолог Анджела Расмуссен.

Даже если covid станет эндемическим заболеванием, новые варианты вызовут сезонные волны инфекции в ближайшие годы.

— Всегда будет исходное количество инфекций, госпитализаций и смертей. «Многие люди еще не смирились с этим», — говорит Амеш Адаля из Центра Джонса Хопкинса.

Том Фриден, бывший глава CDCP в США, прогнозирует, что в ближайшие годы мы столкнемся с волнами роста инфекции и ограничений, чередующихся с лучшими периодами без более серьезных ограничений.

Ученые приходят к выводу, что в 2022 году мы еще будем иметь дело с миллионами коронавирусных инфекций, в то же время они прогнозируют далеко идущую регионализацию оценки рисков, а значит, и ограничения.

Ранее Джо Байден предсказал смертельную зиму в США для невакцинированных.