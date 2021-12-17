В мире

Приближается зима смерти – Байден

Речь идет о пандемии коронавируса

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 17 декабря, 2021
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Грядет зима тяжелых болезней и смерти для непривитых. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Он призвал американцев пройти вакцинацию, а также получить ревакцинацию.

Президент США предупредил, что вариант коронавируса Омикрон сейчас находится в стране и «начнет все быстрее и быстрее распространяться по Соединенным Штатам». Он также призвал американцев пройти вакцинацию или усиленную вакцинацию для тех, кто уже вакцинирован двумя дозами, пишет Первая Лента со ссылкой на CNN.

«Единственная реальная защита — это внедрение вакцины», — сказал президент, подчеркнув, что «зима серьезных болезней и смерти» приближается для непривитых. Он отметил, что «чрезвычайно важно» получить бустерную дозу для вакцинированных и «получить первую дозу» для остальных.

«Если вы сделаете прививку и получите бустерную дозу, вы защищены от серьезных заболеваний и смерти», — сказал Байден.

Ранее заместитель официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер предположила, что администрация Байдена пока не намеревается принимать конкретные ограничительные меры, вместо этого сосредоточившись на вакцинации.

Ранее мы сообащли, что Омикрон был обнаружен в Польше.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 17 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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