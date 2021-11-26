Опасения по поводу нового варианта коронавируса — ВОЗ созывает совещание экспертов

Представитель организации сообщил, что из-за опасений по поводу распространения варианта B.1.1.529 коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экспертное совещание в пятницу.

По словам официального представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера, организация созвала совещание экспертов, чтобы определить, «следует ли рассматривать этот вариант как вариант, вызывающий озабоченность, или как вариант, вызывающий озабоченность». Он добавил, что ученые также изучат уже ведущиеся исследования нового варианта коронавируса, пишет Первая Лента.

— Мы мало что знаем [о новом варианте — ред.]. Мы знаем, что у нового варианта много мутаций. Мы обеспокоены тем, что такое большое количество мутаций может повлиять на поведение вируса, — заявила эпидемиолог Мария ван Керхове, технический директор ВОЗ по COVID-19. Ван Керхов оценила, что обнаружение варианта свидетельствует о том, что «система работает».

Специальный посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро заявил BBC, что растущая обеспокоенность по поводу распространения нового варианта является правильным ответом. — Похоже, у вируса будет больше возможностей уклоняться от систем защиты, которые мы все построили в результате вакцинации, — пояснил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в Украине утилизировали почти полмиллиона доз вакцины от ковида.