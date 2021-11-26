В Украине утилизировали почти полмиллиона доз вакцины от ковида: что произошло

В Украине утилизировали 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это произошло из-за того, что закончился срок годности самой вакцины. Она была действительно только до конца октября.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки, пишет Первая Лента со ссылкой на Интерфакс Украина.

Вакцину сначала свезут в национальный состав, тогда оформляют договор на утилизацию, и только после этого передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию. Он отметил, что ее просто не успели использовать.

«Мне кажется, что довольно сильное влияние на это имели определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и тому подобное. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не AstraZeneca. Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют», — сказав Кузин.

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