На выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр Жапаров – еще три месяца назад он был в тюрьме
Он получил почти 80% голосов избирателей
В Кыргызстане на внеочередных выборах президента побеждает политик-националист Садыр Жапаров, который еще 3 месяца назад находился в тюрьме.
Об этом сообщает Reuters.
Предварительные результаты, приведенные Центральной избирательной комиссией, показали, что Жапаров получает почти 80% голосов избирателей. А это значит, что второго тура, вероятно, не будет.
Кроме того, 80% избирателей поддерживают предложение о реформировании Конституции, чтобы предоставить президенту более широкие полномочия за счет парламента.
Примечательно, что Жапаров находился в тюрьме, и лишь 5 октября 2020 года, во время протестов, его освободили и предложили 52-летнему политику пост премьер-министра.
Будучи премьер-министром, Жапаров добился включения информации об этнической принадлежности в национальные удостоверения личности. Кроме того, несмотря на националистическую позицию, он неоднократно клялся поддерживать тесные отношения с Москвой.
"Россия является нашим стратегическим партнером", – сказал Жапаров.
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Избирательная кампания Жапарова совмещала в себе декларирование традиционных ценностей и обещания развития страны. В частности, он обещал удвоение расходов на здравоохранение, что расположило жителей сельской местности.
Отметим, что тюремное заключение Жапарова связано с его кампанией в начале 2010-х годов по национализации гигантского золотого рудника Кумтор, которым управляет канадская Centerra Gold.
Садыра Жапарова утвердили премьер-министром
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