Бог наказал? Сын Лукашенко рассказал, как они болели COVID-19

Николай рассказал, что отец был “очень плохим пациентом” – отказывался выполнять рекомендации врачей

Сын Александра Лукашенко Николай назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто".

Об этом он заявил в программе на одном из российских госканалов.

Николай рассказал, что в июне 2020 года они с отцом переболели коронавирусом. Тот отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.

"Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", – сказал сын Лукашенко.

В то же время сам Александр Лукашенко заявил летом, что "в этот раз лечился", поскольку ему необходимо было через пять дней выступать с посланием белорусскому народу и парламенту.

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Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко считает, что Бог наказал человечество коронавирусом из-за "хамского" отношения к природе.

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Александр Лукашенко

Николай Лукашенко

Источник:

РБК

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