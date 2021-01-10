Бог наказал? Сын Лукашенко рассказал, как они болели COVID-19
Николай рассказал, что отец был “очень плохим пациентом” – отказывался выполнять рекомендации врачей
Сын Александра Лукашенко Николай назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто".
Об этом он заявил в программе на одном из российских госканалов.
Николай рассказал, что в июне 2020 года они с отцом переболели коронавирусом. Тот отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.
"Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", – сказал сын Лукашенко.
В то же время сам Александр Лукашенко заявил летом, что "в этот раз лечился", поскольку ему необходимо было через пять дней выступать с посланием белорусскому народу и парламенту.
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/ Фото: Instagram
Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко считает, что Бог наказал человечество коронавирусом из-за "хамского" отношения к природе.
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Николай Лукашенко
Источник:
РБК
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