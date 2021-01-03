Туристы штурмуют закрытые из-за COVID-19 горнолыжные курорты Чехии

Местные власти опасаются загрязнения окуржающей среды автомобилями

Сотни любителей зимнего отдыха в последнюю неделю приезжают на горнолыжные курорты Чехии, в том числе целыми семьями, несмотря на то что официально они с 27 декабря закрыты из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Radio Prague.

На время карантина запрещена работа лыжных подъемников и нарушителям этого запрета, как владельцам, так и лыжникам, при пользовании подъемником грозит штраф. Поэтому приезжие используют для преодоления дороги вгору собственные автомобили.

Теперь местные власти опасаются загрязнения окружающей среды из-за десятков автомобилей, которые ездят по горам вверх и вниз, .

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В то же время семьи с детьми облюбовали горнолыжный центр в Олешнице, где создано искусственное снежное покрытие, – туда приезжают кататься на санках. В местном лыжном комплексе отмечают, что не запрещают людям кататься, но предупреждают их об ответственности за нарушение распоряжения правительства Чехии о карантине.

Напомним, в конце декабря, спустя месяц после ослабления в Чехии карантина, местные власти значительно ужесточили карантинные ограничения из-за растущих показателей распространения коронавирусной инфекции.

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