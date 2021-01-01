Франция ужесточила комендантский час из-за COVID-10 в 15 регионах
Через неделю список регионов могут расширить
Во Франции в 15 департаментах на востоке страны со 2 января увеличивается продолжительность комендантского часа из-за слишком быстрого распространения в этих регионах коронавируса.
Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает Franceinfo.
На данный момент комендантский час действует с 20:00 по всей Франции, но в упомянутых в заявлении регионах с субботы он будет начинаться с 18:00.
Новые ограничения вводятся в частности в департаментах: Верхние Альпы, Приморские Альпы (входит Ницца), Арденны, Ду, Юра, Марна и других.
В то же время еще пять департаментов, в которых ожидалось усиление комендантского часа, пока не внесены в этот список.
Но Атталь предупредил, что через неделю список департаментов могут расширить.
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"Этот список будет пересмотрен через неделю. Если ситуация на определенных территориях еще больше ухудшится, мы примем необходимые решения", – сказал он.
Представитель правительства также уточнил, что расширенный комендантский час будет применяться единообразно на всей территории соответствующих департаментов, как в городах, так и в сельских районами.
Покинуть дом по уважительной причине можно при наличии специального сертификата, такого же как сейчас используют французы при ограничениях с 20:00.
Комендантский час с 20:00 до 6:00 действует во всех регионах Франции с 15 декабря.
Напомним, правительство Монако из-за наплыва французских туристов решило ужесточить карантинные меры со 2 января – посещать рестораны смогут только жители княжества и лица, которые работают в Монако.
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