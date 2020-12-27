В Германии первую прививку от коронавируса получила 101-летняя женщина

Массовая вакцинация начинается с домов престарелых 27 декабря

В Германии первая вакцинация от коронавируса прошла в субботу, 26 декабря, в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт). Прививку сделали 101-летней жительнице дома престарелых Эдит Квойцалле.

Об этом сообщает DW.

Женщина перенесла процедуру хорошо, как отмечают присутствующие – даже улыбалась.

В субботу были вакцинированы 40 обитателей этого дома престарелых и десять его сотрудников.

Администратор учреждения Тобиас Крюгер рассказал, что когда власти поинтересовались у него, готовы ли здесь к вакцинации, он ответил, что "каждый день ожидания – это еще один день промедления".

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По информации издания, в субботу, 26 декабря, в центрах вакцинации по всей Германии и среди специальных мобильных команд распределили несколько десятков тысяч доз препарата.

Официально прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря. Первыми должны быть привиты лица старше 80 лет, медицинский персонал больниц и ухаживающие за престарелыми.

Напомним, по словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, вакцину от коронавируса по состоянию на 26 декабря доставили во все страны Европейского Союза, и в воскресенье стартует вакцинация.

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