“Британский” штамм коронавируса добрался до Канады

Выявлено два случая

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Канаде. Об этом сообщили власти страны.

Как сообщает SkyNews, два случая были выявлены в провинции Онтарио.

Мутировавший коронавирус уже обнаружен во многих европейских странах. Последними из них стали Швеция, Испания, Франция и Швейцария. Все случаи завезены из Великобритании.

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Кроме того, "британский" штамм обнаружили в Японии – власти так обеспокоились, что запретили въезд в страну иностранцам до конца января.

Напомним, в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса ужесточают карантинные ограничения с 26 декабря. Мутировавший вариант COVID-19 может быть на 70% более распространенным, чем исходный, поэтому он приводит к резкому увеличению числа случаев заболевания и госпитализаций.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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