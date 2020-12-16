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Во Франции вернули комендантский час из-за коронавируса

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Французам запретили выходить на улицу по ночам, но есть исключения

Во Франции вернули комендантский час из-за коронавируса

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Во Франции снова начинает действовать ночной комендантский час, который власти страны приняли решение ввести еще на прошлой неделе.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Так, с 20:00 до 6:00 французам запрещается покидать дома, кроме как с профессиональной, семейной или медицинской целью (и при заполнении специального документа), поэтому уличные прогулки и занятия спортом в это время запрещены.

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Вместе с тем в стране отменяются некоторые самые жесткие эпидемиологические запреты: на перемещение между регионами, на посещение жителями домов для престарелых своих родственников, а детям разрешено посещать спортивные секции в закрытых помещениях. Поэтому в целом можно говорить об ослаблении карантина.

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Напомним, что накануне во Франции стартовала кампания по массовому бесплатному тестированию населения на COVID-19. Сначала анализы смогут сдать жители городов Гавр и Шарлевиль-Мезьер.

Как мы уже сообщали, общенациональный карантин во Франции вступил в силу 30 октября. Ужесточить ограничения решили в связи с неконтролируемым ростом заболеваемости COVID-19.

А как французы протестовали против усиления карантина в своей стране, смотрите в видеосюжете:

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
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