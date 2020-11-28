В Париже протестующие забросали полицию петардами: толпу разгоняли слезоточивым газом

Парижане протестуют против полицейской жестокости

В Париже тысячи человек снова вышли на протест против полицейской жестокости. Мирное шествие переросло в столкновения с полицией.

Как сообщает Reuters, протестующие начали забрасывать правоохранителей петардами и камнями, попутно выстраивая баррикады и зажигая костры. Полиция ответила слезоточивым газом.

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По материалам: Сегодня