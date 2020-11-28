Переболевшие COVID-19 жалуются на выпадение зубов

Стоматологи рассказали о еще одном негативном последствии коронавируса

Коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Об этом сообщает New Your Times.

Более 45% взрослых в возрасте от 30 лет страдают той или иной формой пародонтоза, включая инфекции и воспаление десен и костей, окружающих зубы. При этом некоторые переболевшие COVID-19 жаловались на выпадение зубов без кровотечения. Другие заявили, что у них усилилась чувствительность десен, темнеют или разрушаются зубы.

Последствие проявлялось вне зависимости от степени тяжести заболевания.

Стоматологи считают, что выпадение зубов без кровотечения указывает на необычные процессы, происходящие с кровеносными сосудами в деснах. В то же время врачи указывают на отсутствие исследований, которые подтвердили бы связь COVID-19 с потерей зубов.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки впервые выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Всего инфекцию подтвердили у 677 189 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 225 украинцев.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на прошлой неделе основной причиной смерти в странах Европейского Союза стали коронавирусная инфекция и последствия болезни, которую она вызывает.

По материалам: Сегодня