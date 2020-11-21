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“Все ненавидят полицию!”: протест в Париже разогнали водометами (видео)

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Французы протестуют против запрета на распространение изображений полицейских

Во Франции тысячи людей вышли в субботу, 21 ноября, на улицы, протестуя против введения наказания за распространение изображений полицейских. Протест в Париже закончился столкновениями с полицией и разгоном.

Об этом сообщает Le Point.

Демонстранты, собравшиеся на площади Трокадеро в центре Парижа, держали плакаты с лозунгами: "Макрон делает нас небезопасными", "Все хотят снимать полицию" и "Улица наша". Многие пришедшие были в желтых жилетах.

"Все ненавидят полицию!": протест в Париже разогнали водометами (видео)

Протесты в Париже / Фото: Reuters

"Все ненавидят полицию!": протест в Париже разогнали водометами (видео)

Протесты в Париже / Фото: Reuters

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В конце митинга между демонстрантами и полицией начались столкновения – в частности напряжение возросло после приказа полиции о разгоне протеста.

По материалам: Сегодня

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