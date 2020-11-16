В мире

Столб пепла и пыли: извержение вулкана в Италии сняли на видео

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Утром Стромболи выкинул в небо столб пепла, который усеял близлежащие деревни

На расположенном в Терренском море итальянском острове Стромболи произошло извержение одноименного вулкана, который в прошлом году стал причиной гибели туриста.

Об этом сообщает издание Il Messaggero, ссылаясь на заявление Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Извержение произошло около 9:20 и продолжалось порядка четырех минут, сопровождаясь выбросами лавы и вулканических материалов.

Произошедшее зафиксировали камеры термического и визуального наблюдения за вулканом:

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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