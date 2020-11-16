В мире
Столб пепла и пыли: извержение вулкана в Италии сняли на видео
Утром Стромболи выкинул в небо столб пепла, который усеял близлежащие деревни
На расположенном в Терренском море итальянском острове Стромболи произошло извержение одноименного вулкана, который в прошлом году стал причиной гибели туриста.
Об этом сообщает издание Il Messaggero, ссылаясь на заявление Национального института геофизики и вулканологии Италии.
Извержение произошло около 9:20 и продолжалось порядка четырех минут, сопровождаясь выбросами лавы и вулканических материалов.
Произошедшее зафиксировали камеры термического и визуального наблюдения за вулканом:
По материалам: Сегодня