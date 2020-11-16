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Пенсионеры против Лукашенко. Фото и видео с “Марша мудрости” в Минске

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Старшее поколение припомнило президенту смерть активиста в Минске

Белорусские пенсионеры вышли на уже ставший традиционный "Марш мудрости", на котором люди старшего поколения выражают протест против 26-летнего правления президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает TUT.by.

Пенсионеры против Лукашенко. Фото и видео с "Марша мудрости" в Минске

/ Фото: tut.by

16 ноября участники акции собрались в центре Минска и прошли колонной по улицам города, скандируя лозунги "Не забудем, не простим!", “Трибунал!” и “За что убили Рому?”, напомнив о гибели активиста Романа Бондаренко на прошлой неделе в столице.

По материалам: Сегодня

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