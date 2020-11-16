Майя Санду становится новым президентом Молдовы
Санду поблагодарила избирателей за поддержку
В Молдове на выборах президента победила кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер-министр Майя Санду. По результатам подсчета 98% бюллетеней, она опережает действующего президента Игоря Додона более чем на 10%.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК Молдовы.
За Санду проголосовали 55,2% избирателей, тогда как за Додона – 44,8%.
Согласно Кодексу о выборах Молдовы, для того чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.
Майя Санду уже заявила о своей победе и поблагодарила поддержавших ее.
В тренде
Лукашенко отреагировал на смерть оппозиционера в милиции: приплел Гитлера и фашизм
"Эта победа – наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми людьми, которые приняли участие в голосовании", – цитируют нового президента местные СМИ.
Напомним, 15 ноября в Республике Молдова прошел второй тур президентских выборов. На пост главы государства во втором туре претендовали действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер Майя Санду.
Раньше мы сообщали, что в первом туре выборов президента Молдовы Санду также набрала больше голосов, чем нынешний президент.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
выборы
президент
победа
Молдова
Санду
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны 7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее законченаДругие страны Баку показал видео из Шуши, а в “столице” Карабаха признали потерю важного городаДругие страны “Как будто метро построили”: Лукашенко объявил Беларусь ядерной державойДругие страны Баку “уничтожил” армянского генерала, Ереван – сжег колонну бронетехники врага (видео)Другие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+10681 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Местные выборы 2020: Во втором туре голосуют еще меньше избирателей, чем на первом
- В Харькове выпал первый снег: видео
- Сетевые магазины и кафе: самые злостные нарушители карантина выходного дня на Киевщине
Все новости
-
Машина разлетелась на куски: видео ДТП в Одессе
-
16 ноября, 00:56
Майя Санду становится новым президентом Молдовы
Подробности
-
Лига наций: все результаты воскресенья
16 ноября, 00:47
Футбол
-
Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин
16 ноября, 00:23
Другие страны
-
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера “Зари” затмевает его результативность
16 ноября, 00:12
Футбол
-
-
О чем Санду говорила с Зеленским в 2019 году: главное
15 ноября, 23:42
Другие страны
-
Дарья Белодед из-за коварной болезни пропустит чемпионат Европы по дзюдо
15 ноября, 23:17
Другие
-
В Молдове считают быстро: предварительные результаты выборов президента
15 ноября, 23:01
Новости У24
-
“Мы надеемся, что ваша страна нам поможет”: что Майя Санду говорила об Украине
15 ноября, 22:58
Другие страны
-
Полиция побила дубинками фанатов “Волыни” на матче с “Вересом” (видео)
-
Сборная Украины получила результаты воскресного теста на коронавирус
15 ноября, 22:13
Футбол
-
Степанов проходит “путь пациента” с COVID-19: что понял министр
15 ноября, 22:11
Украина
-
Бельгия – Англия: онлайн матча Лиги наций
15 ноября, 21:52
Футбол
-
Импотенция правительства — Саакашвили жестко высказался о карантине выходного дня
15 ноября, 21:51
Новости У24
-
Шева довызвал чемпиона мира и еще двух новичков на матч со Швейцарией
15 ноября, 21:50
Футбол
-
Колыхаев побеждает Сальдо на выборах мэра Херсона – экзитпол
15 ноября, 21:29
Другие регионы
-
Труханов заявил о предварительной победе на выборах мэра Одессы
15 ноября, 21:25
Новости У24
-
Россия после мастурбации проиграла Турции в Лиге наций (видео)
-
Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитпол
15 ноября, 21:07
Другие страны
-
Путин что-то знает — журналист о реакции президента РФ на итоги выборов в США
15 ноября, 20:58
Новости У24
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня