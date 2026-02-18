Технологии

Чи можна пришвидшити зарядку смартфона: думка експертів

Питання прискорення зарядки смартфона набуває особливої актуальності в умовах постійного використання мобільних пристроїв для роботи, комунікації та доступу до цифрових сервісів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти зазначають, що швидкість заряджання залежить від комплексу факторів, серед яких стан акумулятора, енергоспоживання системи та умови експлуатації пристрою. Навіть за наявності сучасних технологій швидкої зарядки значний вплив має активність користувача під час процесу, оскільки фонові додатки та передача даних зменшують ефективність подачі енергії.

Окрему увагу фахівці приділяють температурному режиму, адже перегрів змушує систему безпеки знижувати потужність заряджання для захисту батареї.

Використання сертифікованих аксесуарів і дотримання рекомендацій виробника дозволяє не лише скоротити час зарядки, а й продовжити загальний термін служби акумулятора, що має важливе значення для користувачів, орієнтованих на довгострокову експлуатацію пристрою.

Нагадаємо й про графік відключення світла у Дніпропетровській області на 16 лютого.

