Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 16 лютого: скільки буде електроенергії

Ситуація з електропостачанням у Дніпропетровській області станом на 16 лютого залишається залежною від загального балансу в енергосистемі країни, рівня споживання та технічного стану мереж.

Про це повідомляє «ПЛ».

За офіційною інформацією операторів, графіки відключень електроенергії застосовуються виключно у разі виникнення дефіциту потужностей або аварійних ситуацій, що можуть вплинути на стабільність постачання.

У періоди, коли генерація покриває попит, електроенергія подається без обмежень, а запровадження графіків не відбувається.

На 16 лютого енергетики орієнтуються на стандартний сценарій роботи системи, водночас не виключаючи можливості коригувань у разі зростання навантаження в пікові години. Традиційно найбільше споживання фіксується вранці та ввечері, що може впливати на рішення щодо тимчасових обмежень.

У разі необхідності застосування погодинних графіків відключень, вони публікуються заздалегідь і діють у межах затверджених черг, що дозволяє мешканцям регіону планувати свій день.

Енергетичні служби наголошують, що стабільність електропостачання значною мірою залежить і від поведінки споживачів. Раціональне використання електроенергії зменшує навантаження на систему та підвищує шанси на безперебійну подачу світла навіть у складних умовах.

Саме тому офіційні структури регулярно закликають населення та бізнес відповідально ставитися до споживання ресурсів, особливо в холодний період.

Також досі актуальним може бути графік відключення світла у Київській області на 13 лютого.