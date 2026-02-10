Графік відключення світла у Одеській області на 12 лютого: скільки буде електроенергії
Енергетична ситуація у Одеському регіоніі станом на 12 лютого залишається стабільною, однак функціонує в умовах підвищеної уваги з боку диспетчерських служб.
Про це повідомляє «ПЛ».
В умовах воєнного часу регіональна енергосистема працює у тісній координації з НЕК «Укренерго», яка визначає необхідність застосування обмежень електропостачання залежно від загального балансу виробництва та споживання електроенергії в країні.
У разі зростання навантаження або виникнення дефіциту потужності оператор системи розподілу може вводити погодинні графіки відключень як інструмент запобігання аварійним ситуаціям.
Спеціалісти наголошують, що будь-які обмеження не є самостійним рішенням компанії, а здійснюються виключно відповідно до централізованих команд. За нормального режиму роботи енергосистеми електропостачання для побутових споживачів зберігається протягом більшої частини доби.
Водночас громадян закликають враховувати ризики, пов’язані з можливими пошкодженнями інфраструктури, та відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо у пікові години. Офіційні графіки, у разі їх запровадження, публікуються на перевірених інформаційних ресурсах, що дозволяє уникнути дезінформації та панічних настроїв.
Також досі актуальним може бути графік відключення світла у Миколаївській області на 6 лютого.