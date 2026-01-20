Технологии

Графік відключення світла у Київський області на 20 січня: скільки буде електроенергії

Енергетична ситуація в Київській області 20 січня залишатиметься контрольованою, хоча й залежною від режиму навантаження на об’єднану енергосистему.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bankrecht.

Оператори мереж продовжують застосовувати планові обмеження електропостачання з метою стабілізації балансу між споживанням та виробництвом електроенергії. Йдеться не про суцільні відключення, а про почергові обмеження, тривалість яких може змінюватися протягом доби.

Представники енергетичних компаній наголошують, що тривалість періодів зі світлом залежить від кількох факторів, зокрема температури повітря, рівня споживання у пікові години та технічного стану мереж.

За базовими розрахунками, більшість споживачів матимуть електроенергію значну частину дня, однак із можливими перервами у години максимального навантаження. Водночас графіки можуть оперативно коригуватися, якщо ситуація в системі зміниться.

Енергетики радять мешканцям області планувати побутові та робочі процеси з урахуванням можливих обмежень, а також регулярно перевіряти оновлення на офіційних платформах операторів.

Такий підхід дозволяє мінімізувати незручності та уникнути зайвої напруги в період підвищеного споживання електроенергії.

Окремо ще й був презентований графік відключення світла у Дніпропетровській області на 19 січня.

