Де зникає енергія упродовж дня і як її повернути

Багато людей стикаються з парадоксом: день минув без важкої роботи, а сил немає, а причина — когнітивне виснаження, а не фізична втома.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bin.

«Мозок втомлюється не від складних задач, а від постійного перемикання», — зазначає когнітивний психолог Ірина Савчук.

Невидимі пожирачі енергії

сповіщення та повідомлення

багатозадачність

дрібні рішення («що відповісти», «куди зайти»)

інформаційний шум

Кожне перемикання — мінус відсоток ресурсу.

Як швидко повернути енергію

Практичні лайфхаки:

Цикл 90/10 — робота й мікропауза

Вимкнені push-сповіщення

Одна задача в один момент

Короткий рух замість сидіння

П’ять хвилин тиші іноді ефективніші за ще одну чашку кави.

Дія Втрата ресурсу Соцмережі Висока Чекінг пошти кожні 10 хв Середня Глибока фокусна робота Мінімальна

