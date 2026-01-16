Технологии
Де зникає енергія упродовж дня і як її повернути
Содержание
Багато людей стикаються з парадоксом: день минув без важкої роботи, а сил немає, а причина — когнітивне виснаження, а не фізична втома.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bin.
«Мозок втомлюється не від складних задач, а від постійного перемикання», — зазначає когнітивний психолог Ірина Савчук.
Невидимі пожирачі енергії
- сповіщення та повідомлення
- багатозадачність
- дрібні рішення («що відповісти», «куди зайти»)
- інформаційний шум
Кожне перемикання — мінус відсоток ресурсу.
Як швидко повернути енергію
Практичні лайфхаки:
- Цикл 90/10 — робота й мікропауза
- Вимкнені push-сповіщення
- Одна задача в один момент
- Короткий рух замість сидіння
П’ять хвилин тиші іноді ефективніші за ще одну чашку кави.
|Дія
|Втрата ресурсу
|Соцмережі
|Висока
|Чекінг пошти кожні 10 хв
|Середня
|Глибока фокусна робота
|Мінімальна
Окремо спеціалісти дали рекомендацію щодо того, як зберегти тепло в оселі під час блекаутів.