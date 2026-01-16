Технологии

Де зникає енергія упродовж дня і як її повернути

Стрес

Багато людей стикаються з парадоксом: день минув без важкої роботи, а сил немає, а причина — когнітивне виснаження, а не фізична втома.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bin.

«Мозок втомлюється не від складних задач, а від постійного перемикання», — зазначає когнітивний психолог Ірина Савчук.

Невидимі пожирачі енергії

  • сповіщення та повідомлення
  • багатозадачність
  • дрібні рішення («що відповісти», «куди зайти»)
  • інформаційний шум

Кожне перемикання — мінус відсоток ресурсу.

Як швидко повернути енергію

Практичні лайфхаки:

  • Цикл 90/10 — робота й мікропауза
  • Вимкнені push-сповіщення
  • Одна задача в один момент
  • Короткий рух замість сидіння

П’ять хвилин тиші іноді ефективніші за ще одну чашку кави.

ДіяВтрата ресурсу
СоцмережіВисока
Чекінг пошти кожні 10 хвСередня
Глибока фокусна роботаМінімальна

Окремо спеціалісти дали рекомендацію щодо того, як зберегти тепло в оселі під час блекаутів.

