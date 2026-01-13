Як зберегти тепло в оселі під час блекаутів: практичний погляд експертів
Періодичні відключення електроенергії змусили українців по-новому оцінити значення теплової ефективності житла.
Про це повідомляє «ПЛ».
Експерти з енергозбереження наголошують, що ключовим фактором комфорту в умовах блекаутів є не лише наявність альтернативних джерел тепла, а й здатність оселі утримувати вже накопичене тепло.
Зменшення тепловтрат через вікна, двері та неутеплені поверхні дає відчутний ефект навіть без значних інвестицій. Раціональне використання простору, концентрація тепла в житлових зонах і правильне провітрювання дозволяють зберігати прийнятну температуру довше, ніж за звичних підходів.
Фахівці підкреслюють, що досвід блекаутів сформував нове розуміння енергонезалежності домогосподарств. Йдеться не про тимчасові рішення, а про зміну підходів до житла як до системи, здатної адаптуватися до кризових умов без втрати базового комфорту.
