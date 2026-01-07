The LEGO Group оголосила про запуск LEGO SMART Play: що цікавого додали у технологію

Офіційна презентація відбулася 5 січня 2026 року одночасно у Біллунді (Данія) та Лас-Вегасі (США) в межах Consumer Electronics Show 2026.

Про це повідомляє «ПЛ».

Новий підхід розробки

Ключовим елементом платформи стала LEGO SMART Brick — інноваційна цеглинка з власним мікрочипом, розмір якого менший за стандартний LEGO-студ. Саме вона дозволяє конструкціям уперше в історії бренду реагувати на дії користувача в реальному часі, перетворюючи традиційне складання на динамічну взаємодію.

За словами Джулії Голдін, Chief Product & Marketing Officer LEGO Group, запуск SMART Play є наступним стратегічним етапом розвитку компанії, яка понад 90 років адаптується до змін у способах дитячої гри, зберігаючи фокус на творчості та фантазії.

На відміну від багатьох сучасних інтерактивних іграшок, LEGO SMART Play™ не використовує екрани. Платформа створена для відкритої фізичної гри, де технологія працює «невидимо», підсилюючи уяву, а не замінюючи її. Важливо, що всі елементи SMART Play повністю сумісні з чинною системою LEGO System-in-Play, що робить нову технологію органічним продовженням існуючої екосистеми бренду.

Думка спеціалістів

Технологічну основу платформи розробила команда Creative Play Lab. LEGO SMART Brick оснащена сенсорами руху, світла та звуку, акселерометрами, вбудованим мінідинаміком із синтезатором, а також підтримує бездротову зарядку. У поєднанні з LEGO SMART Minifigures і LEGO SMART Tags система забезпечує інтерактивні реакції — звукові ефекти, поведінкові сценарії та ігрові події, що змінюються залежно від дій дитини.

Важливе рішення

Одним із ключових комерційних рішень стало рішення запустити платформу у співпраці з Lucasfilm та The Walt Disney Company. Перші набори LEGO SMART Play™ з’являться в межах франшизи LEGO® Star Wars™, що було офіційно підтверджено за участі керівників Disney та Lucasfilm під час CES 2026. Таким чином LEGO поєднує інноваційну технологію з однією з найсильніших світових ліцензій.

Склад стартової лінійки

Стартова лінійка складатиметься з трьох комплексних наборів формату All-In-One, кожен з яких включатиме LEGO SMART Brick із зарядним пристроєм, SMART-мініфігурки та SMART-теги. Серед них — X-Wing Люка Скайвокера, TIE Fighter Дарта Вейдера, а також сцена фінальної дуелі у Тронному залі з фільму Return of the Jedi. Набори дозволять відтворювати культові моменти саги та створювати власні сценарії з інтерактивними ефектами — від звуку світлових мечів до легендарного «Imperial March».

Офіційний запуск LEGO SMART Play™ запланований на 1 березня 2026 року в окремих ринках. У компанії підкреслюють, що платформа матиме довгостроковий характер і буде поступово розширюватися за рахунок нових технологічних рішень, оновлень та тематичних запусків.

