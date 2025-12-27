Технологии

Чи існує щось менше протонів та нейтронів: цікаві факти з фізики

Питання про те, чи існують об’єкти менші за протони та нейтрони, у сучасній фізиці вже не є предметом припущень або філософських дискусій, а має чітке наукове обґрунтування.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно зі Стандартною моделлю фізики елементарних частинок, протони й нейтрони не належать до фундаментальних складових матерії, а є складними об’єктами, що формуються з кварків. Ці елементарні частинки поєднуються між собою завдяки сильній ядерній взаємодії — одній із чотирьох базових сил природи, яка відповідає за стабільність атомних ядер.

Саме дослідження кваркової структури матерії стало ключовим етапом у розвитку фізики високих енергій та дозволило суттєво поглибити уявлення про будову Всесвіту на мікрорівні.

Практичне підтвердження цієї теорії було отримане під час експериментів на великих прискорювачах частинок, де вчені змогли зафіксувати поведінку кварків у контрольованих умовах.

Результати таких досліджень показали, що кварки проявляють властивості елементарних об’єктів і на сьогодні не мають виявленої внутрішньої структури, що дозволяє відносити їх до найменших відомих складових матерії.

Водночас фізики підкреслюють, що це не означає досягнення остаточної межі пізнання. Історія науки неодноразово демонструвала, що уявлення про «найменше» змінювалися разом із розвитком експериментальних методів та технологій спостереження.

Саме тому дослідження субатомного світу залишаються одним із ключових напрямів фундаментальної науки, результати якого можуть у перспективі суттєво змінити базові уявлення людства про природу матерії та закони її існування.

