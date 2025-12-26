Технологии

Графік відключення світла на Сумщині на 26 грудня: скільки буде електроенергії

Карина Шевченко Send an email 3 години ago
0 0
Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії
Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Стан енергопостачання у Сумській області на 26 грудня оцінюється профільними службами як стабільний, хоча й такий, що потребує постійного оперативного контролю.

Про це повідомляє «ПЛ».

Енергетична система регіону функціонує в умовах підвищеного навантаження, характерного для зимового періоду, а також з урахуванням загальнонаціональних обмежень воєнного часу. За наявною інформацією, застосовуватимуться виключно планові заходи з балансування споживання, спрямовані на рівномірний розподіл електроенергії протягом доби.

Екстрених або аварійних відключень не прогнозується, однак можливі короткострокові обмеження у години пікового навантаження. Представники енергетичної галузі наголошують, що ключовим фактором стабільності залишається дисципліна споживання, адже навіть незначне перевищення лімітів у морозні дні здатне вплинути на роботу мережі.

Водночас технічний стан інфраструктури дозволяє оперативно реагувати на зміни балансу та уникати системних збоїв. Мешканцям області рекомендують заздалегідь планувати використання енергоємних приладів і відстежувати офіційні повідомлення операторів системи розподілу.

Фактично, 26 грудня стане прикладом того, як енергетика працює у режимі адаптації, де стабільність досягається не запасом міцності, а точністю управлінських рішень.

Окрім того, раніше був опублікований графік відключення світла на Дніпропетровщині на 23 грудня.

теги
Карина Шевченко Send an email 3 години ago
0 0

Материалы по теме

Риба

Що станеться, якщо прісноводну рибу випустити у море і навпаки: думка вчених

2 тижні ago

Чому одні тварини живуть довше за інших: наукове пояснення

2 тижні ago
Світло

Графік відключення світла на Харківщині на 12 грудня: подробиці

2 тижні ago
Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Графік відключення світла на Черкащині на 11 грудня: подробиці

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button