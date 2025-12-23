Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 23 грудня: скільки буде електроенергії

Ситуація з електропостачанням у Дніпропетровській області на 23 грудня 2025 року оцінюється енергетиками як контрольована та прогнозовано стабільна.

Про це повідомляє «ПЛ».

Поточні розрахунки балансу виробництва і споживання електроенергії свідчать про відсутність потреби у запровадженні планових відключень за умови збереження чинних показників навантаження на мережу. Регіон залишається одним із ключових промислових центрів, що враховується при формуванні пріоритетів енергозабезпечення в масштабах країни.

Разом із тим, фахівці наголошують, що кінець грудня традиційно супроводжується зростанням споживання через похолодання та активне використання електроприладів у побуті.

Саме тому енергосистема працює в режимі підвищеної готовності, а всі рішення щодо можливого застосування погодинних графіків ухвалюються централізовано і виключно в разі об’єктивної необхідності.

Населення області зазвичай інформують про будь-які зміни завчасно через офіційні канали обласних операторів. За нинішніми оцінками, 23 грудня мешканці Дніпропетровщини можуть розраховувати на безперебійне електропостачання, якщо не виникне форс-мажорних обставин, пов’язаних із погодними умовами або пошкодженням інфраструктури.

