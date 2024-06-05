Найкращі літні шини на мокрому асфальті 215/65 R16 за версією магазину Autoshini.Com

Інтернет магазин Autoshini.Com нагадує, що найбільша кількість аварій відбувається через втрату управління в дощ, або аквапланування. Хороші дощові літні автошини забезпечують відмінне зчеплення, стійкість та ефективне відведення води, запобігаючи акваплануванню.

В рейтингу 2024 року магазин Autoshini.Com розглянемо шість найкращих літніх моделей коліс розміром 215/65 R16, які демонструють цікаві показники під час дощу. Цінова складова також внесла свій внесок.

Типорозмір автошини є досить популярним у автоконструкторів і підходить для сотень сучасних машин. Серед них точно є Nissan Elgrand, ГАЗ Соболь, Subaru Forester, Kia Sportage, Dodge Caliber та ін. Рейтинг літніх шин 215/65 R16 допоможе підібрати для них ідеальну гуму для дощового літа та вологого клімату.

Continental PremiumContact 7

У рейтинг ця модель, яка виробляється в Європі, потрапила не просто так. Це нова гума, яка пропонує виняткові характеристики на мокрому покритті. Автошини відрізняються спеціальною гумовою сумішшю +Silane, що допомагає отримати відмінне зчеплення та короткий гальмівний шлях у дощову погоду. Унікальний малюнок протектора з канавками Traction Grooves сприяє ефективному відведенню води, запобігаючи акваплануванню.

Vredestein Ultrac

Літні автошини Нідерландської компанії із заводами в Угорщині продовжують рейтинг 2024 року від магазину Autoshini.Com. Окрім приголомшливого зовнішнього вигляду та показників аквапланування, колеса мають збільшений термін служби, який досягається за рахунок застосування компаунду Handling Tuned Tread Compound. Це безпечна, тиха цікава модель, проте не найвдаліша у плані інвестицій.

Мала представленість на ринку України, неможливість докупки 1 колеса у разі пошкоджень припадуть до двору не кожному. Однак шанувальники бренду не сумують, преміальний зовнішній вигляд та дизайн того варті.

Bridgestone Turanza T005

Автошини відомого японського виробника були представлені у 2017 році. І сьогодні їм на зміну прийшло наступне покоління Turanza 6. Але ця лінійка не знята з виробництва на Європейських заводах. Гума продовжує підкорювати рейтинги і сьогодні. Колеса пропонують цікаві можливості на мокрому асфальті та комфортне водіння. На додаток до «дощових» переваги шини демонструють низький опір коченню, що сприяє економії палива.

Goodyear EfficientGrip Performance

Модель відноситься до класики від американського виробника, який має виробничі потужності в Туреччині, Польщі, Франції, Німеччині та інших країнах. У коліс вже вийшло наступне покоління EfficientGrip Performance 2, але вони досі актуальні у 2024 році. Гума виділяється ресурсом та продуктивністю. Колеса оснащені технологією WearControl, яка забезпечує рівномірне зношування та тривалий термін служби на додаток до відмінного відведення води та охолодження поверхні зони контакту.

Maxxis Premitra HP5

Літні автошини тайвансько-китайського виробника. При порівняно низькій ціні комплекту гума відрізняється експлуатаційними показниками і чудово підходять для вологого клімату. Шини оснащені асиметричним малюнком протектора та спеціальною гумовою сумішшю, що забезпечує відмінний контакт із зволоженим асфальтом та стійкість у калюжах.

Semperit Speed-Life 3

Замикають шістку рейтингу літніх шин 215/65 R16 ще одні європейські колеса, які пропонують надійні характеристики на мокрому дорожньому полотні та довговічність. Гума оснащена спеціальним дизайном контактної плями та інноваційною гумовою сумішшю, що підтримує контакт та дає короткий гальмівний шлях. Speed-Life 3 демонструють високу зносостійкість, що збільшує їх термін служби та знижує витрати на заміну.