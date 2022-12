Турция впервые испытала сверхзвуковую ракету

17.12.2022 03:11

Турция осуществила первый успешный запуск сверхзвуковой ракеты TRG230IHA, разработанной компанией Roketsan.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Твиттере технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

Он отметил, что запуск был осуществлен с беспилотника Bayraktar Akıncı.

«Bayraktar Akıncı осуществил запуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты TRG230IHA, разработанной Roketsan. В яблочко со 100 км», – написал он.

Bayraktar #AKINCI @Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi #TRG230IHA’yla 100 km mesafeden hedefi tam isabet vurdu.

Bayraktar #AKINCI fired Turkey's first supersonic missile #TRG230IHA, developed by @Roketsan. Bull's eye from 100km's.

В твите компании Roketsan сообщается, что цель ракетой класса «воздух – поверхность» была поражена с расстояния более 100 км.

Bayraktar #AKINCI TİHA'mızdan ilk atışı yapılan ve Türkiye’nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100KM üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu!

По данным Anadolu, БПЛА, вылетевший с аэродрома Байкар в городе Чорлу, произвел запуск ракеты с высоты 7,6 км у побережья Синопа. Ракета имеет эффективную дальность полета от 20 до 150 км и достигает цели с высокой точностью.

