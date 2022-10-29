Китай запустил новый экспериментальный спутник

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29.10.2022 11:16

Укринформ

Новый китайский спутник стартовал в субботу с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьуха.

Запуск спутника "Шиянь-20В" (Shiyan-20C) был осуществлен в 09:01 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March-2D). Космический аппарат успешно вышел на запланированную орбиту.

Отмечается, что спутник будет в основном использоваться для орбитального тестирования новых технологий, таких как мониторинг космической среды.

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Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 445-м по счету.

Как сообщал Укринформ, в октябре власти Китая успешно запустили в космос новый спутник дистанционного зондирования с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Фото: China 'N Asia Spaceflight, Twitter

По материалам: Укринформ