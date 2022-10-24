SpaceX не отключила бы Starlink в Украине даже без финансирования Пентагона — Маск

SpaceX не отключила бы Starlink в Украине даже без финансирования Пентагона — Маск

24.10.2022 09:24

Укринформ

Компания SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Как передает Укринформ, об этом сообщил глава компании Илон Маск в Твиттере.

«Прежде чем Пентагон направил ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование», — написал он.

В ответ вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил слова Маска.

«Благодарен Илону Маску. Перед всеми разговорами о финансировании ты подтвердил мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы тебе благодарны», – написал министр.

Читайте также: Белый дом договаривается с Маском о Starlink для иранских протестующих – CNN

Как сообщал Укринформ, несколько недель назад американские СМИ сообщили, что SpaceX обратилась к Министерству обороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink. Позже Маск уточнил, что не требует возмещения уже понесенных расходов, но и не может постоянно финансировать работу переданных терминалов, что обойдется компании в более $120 миллионов до конца года и около $400 миллионов в течение следующих 12 месяцев.

После резонанса, возникшего на фоне сообщений основателя SpaceX, он отметил, что принял решение продолжить бесплатное финансирование украинского правительства. Маск даже заявил, что создаст функцию пожертвований на странице оплаты услуг Starlink, а также, что его компания наконец закрыла этот вопрос и официально отозвала запрос о финансировании из Минобороны США.

По материалам: Укринформ