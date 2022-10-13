Украинцы могут помочь силам ПВО сбивать вражеские ракеты и дроны

13.10.2022 09:16

Укринформ

Приложение єППО, разработанное для помощи украинским силам противовоздушной обороны в выявлении и обезвреживании вражеских целей в небе, уже доступно на Play Market.

Как передаёт Укринформ, об этом Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины сообщает в Телеграме.

"Андроид-версия приложения єППО, которую разработала конструкторская группа "Технари", прошла верификацию Гугла. Приложение єППО уже доступно на плеймаркет. Теперь каждый гражданин Украины может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне нашего Неба", — говорится в сообщении.

Таким образом, в случае выявления воздушной цели – крылатой ракеты либо дрона-камикадзе – достаточно открыть приложение, выбрать тип цели, направить смартфон в направлении её движения и нажать большую красную кнопку.

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Специалисты ПВО увидят отметку на карте, получив тем самым дополненную радиолокационную информацию, благодаря чему "летучая смерть" будет сбита.

"Почему это необходимо? Благодаря кривизне земного шара все локаторы видят низковысотные воздушные цели с короткого расстояния. Поэтому крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты орков прячутся от ПВО на малых высотах. Но увидеть ракету либо дрон-убийцу можем мы, когда их ещё не видят радары ", — заметили в СтратКоме.

Подчеркивается, что принять участие в построении первой в мире сетевой системы противовоздушной обороны, в которой будут массово задействованы граждане Украины, может каждый.

Для этого необходимо поставить приложение єППО на свой смартфон, через несколько секунд пройти авторизацию с помощью "Дії", нажать "Тест", чтобы убедиться, что всё работает, и быть готовыми известить зенитчиков об увиденной угрозе.

"Зачем нужна авторизация в "Дії"? Чтобы враги и дураки не мешали зенитчикам ложными целями", — объяснили в управлении.

Отмечается, что для создания єППО разработчики консультировались со специалистами противовоздушной обороны. С самого начала разработка была согласована с оперативным командованием "Юг" и старшими офицерами Воздушных сил Воздушного командования "Юг".

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Первое тестирование єППО для iPhone тоже успешно пройдено. Iоs-версия приложения вскоре станет доступной.

Как сообщал Укринформ, военные продолжают собирать информацию о "второй армии мира" через чат-бот єВорог, в частности, на сегодняшний день нужна информация о скоплении техники, перемещённых, в частности, и по железной дороге, о складах, аэродромах, местах размещения личного состава врага и т.д.

По материалам: Укринформ