Технологии

SpaceX отправила на МКС четвертую миссию астронавтов

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

SpaceX отправила на МКС четвертую миссию астронавтов

SpaceX отправила на МКС четвертую миссию астронавтов

Фото, видео

27.04.2022 17:16

Укринформ

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 отправила четырех астронавтов на космическом корабле Crew Dragon под названием Freedom на Международную космическую станцию.

Об этом сообщила компания SpaceX в Твиттере, передает Укринформ.

Как сообщается, запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал 27 апреля.

SpaceX отправила на МКС четвертую миссию астронавтов

Crew-4 on orbit pic.twitter.com/pNlRTTdSYE

— SpaceX (@SpaceX) April 27, 2022

В экипаж корабля вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти. Ожидается, что они пробудут на орбите около полугода, пишет Space.com.

SpaceX отправила на МКС четвертую миссию астронавтовКак сообщалось, недавно космический корабль SpaceX Crew Dragon с четырьмя членами экипажа коммерческой миссии Axiom 1 совершил посадку в Атлантическом океане. Астронавты провели на Международной космической станции более двух недель, хотя первоначально планировалось, что миссия будет длиться 10 дней.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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