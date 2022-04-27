SpaceX отправила на МКС четвертую миссию астронавтов

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27.04.2022 17:16

Укринформ

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 отправила четырех астронавтов на космическом корабле Crew Dragon под названием Freedom на Международную космическую станцию.

Об этом сообщила компания SpaceX в Твиттере, передает Укринформ.

Как сообщается, запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал 27 апреля.

Crew-4 on orbit pic.twitter.com/pNlRTTdSYE

— SpaceX (@SpaceX) April 27, 2022

В экипаж корабля вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти. Ожидается, что они пробудут на орбите около полугода, пишет Space.com.

Как сообщалось, недавно космический корабль SpaceX Crew Dragon с четырьмя членами экипажа коммерческой миссии Axiom 1 совершил посадку в Атлантическом океане. Астронавты провели на Международной космической станции более двух недель, хотя первоначально планировалось, что миссия будет длиться 10 дней.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ