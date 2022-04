Anonymous объявили войну компаниям, не ушедшим из рф

Международная хакерская сеть Anonymous объявила войну западным компаниям, продолжающим вести бизнес в россии, несмотря на введенные санкции.

В частности, хакеры взломали почтовые ящики и слили данные юридической фирмы Capital Legal Services, государственной компании «Мосэкспертиза» и Липецкого завода, выпускающего танки и зенитные установки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение Anonymous в Твиттере.

«Следующая кибер-цель Anonymous – западные компании, которые все еще ведут бизнес в россии», – сообщили хакеры. Кроме того, Anonymous взломали и обнародовали содержание 200 тысяч писем электронной почты российской юридической фирмы Capital Legal Services, занимающейся адвокатской деятельностью в разных сферах. А также более 150 тысяч электронных писем, 8,2 тысячи файлов и несколько сотен гигабайт баз данных государственной компании «Мосэкспертиза», созданной Московской торгово-промышленной палатой.

MORE: #Anonymous also hacked & released approximately 200,000 emails from the Russian law firm Capital Legal Services, which practices law in a variety of areas via #DDoSecrets. #OpRussia pic.twitter.com/39z2NLNqKL

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 1, 2022

Под атаку хакеров Anonymous попал Липецкий завод, который производит зенитные установки и танки. Хакеры слили 25 Гб информации.

Как сообщал Укринформ, хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) и готовится обнародовать 870 ГБ похищенной информации.

