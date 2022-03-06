Минцифры и Megogo запускают Дія TV

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06.03.2022 11:48

Укринформ

Минцифры и Megogo запускают Дія TVМіністерство цифрової трансформації разом із стримінговим сервісом Megogo запускає нову послугу для користувачів застосунку Дія — Дія TV.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

Дія TV транслирует телемарафон UA вместе, где 24/7 освещается война РФ против Украины. Каждый может бесплатно в реальном времени следить за событиями.

Для использования следует: обновить приложение, перейти в Услуги, выбрать Дія TV, контент воспроизводится автоматически.

В скором времени в приложении появится контент для детей.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский по результатам разговора с Илоном Маском заявил, что на следующей неделе Украина получит очередную партию систем Starlink для разрушенных городов.

По материалам: Укринформ