Минцифры и Megogo запускают Дія TV
Минцифры и Megogo запускают Дія TV
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06.03.2022 11:48
Укринформ
Минцифры и Megogo запускают Дія TVМіністерство цифрової трансформації разом із стримінговим сервісом Megogo запускає нову послугу для користувачів застосунку Дія — Дія TV.
Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
Дія TV транслирует телемарафон UA вместе, где 24/7 освещается война РФ против Украины. Каждый может бесплатно в реальном времени следить за событиями.
Для использования следует: обновить приложение, перейти в Услуги, выбрать Дія TV, контент воспроизводится автоматически.
В скором времени в приложении появится контент для детей.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский по результатам разговора с Илоном Маском заявил, что на следующей неделе Украина получит очередную партию систем Starlink для разрушенных городов.
По материалам: Укринформ