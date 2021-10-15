Спрос на новые электрокары в Украине за месяц вырос в 2,5 раза

Спрос на новые электрокары в Украине за месяц вырос в 2,5 раза

13.10.2021 17:38

Укринформ

За сентябрь 2021 года в Украине было приобретено 145 новых электромобилей, в 2,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Отмечается, что в сентябре также было зарегистрировано 748 подержанных электрокаров, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным новым электрокаром сентября стал Nissan Leaf (28 регистраций), на втором месте оказалась модель Hyundai Ioniq (12 регистраций), на третьем — Nissan Sylphy (11 регистраций), на четвертом — модели JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan (по 10 регистраций), на пятом — модели BMW i3 и MERCEDES-BENZ EQC (по 9 регистраций).

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Самым популярным подержанным электрокаром в прошлом месяце стал Nissan Leaf (174 регистрации), на втором — TESLA Model 3 (95 регистраций), на третьем — Renault Zoe (48 регистраций), на четвертом — VOLKSWAGEN е-Golf (39 регистраций), на пятом — Сhevrolet Bolt (37 регистраций).

За январь-сентябрь 2021 года в Украине было зарегистрировано почти 6,1 тыс. электромобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляла 88% (92% в 2020 году).

Как сообщал Укринформ, в Украине в 2020 году было зарегистрировано 7 455 электромобилей, что на 1% меньше, чем в 2019 году.

По материалам: Укринформ