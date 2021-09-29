В Китае представили спутник для исследования Солнца

В Китае представили спутник для исследования Солнца

29.09.2021 10:24

Укринформ

Шанхайская академия по технологии космических полетов (SAST) представила на 13-й Китайской международной авиационно-космической выставке модель спутника для исследования Солнца.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

По данным SAST, основной полезной нагрузкой на спутнике станет солнечный визуализирующий H-альфа-спектрометр, который будет получать изображения Солнца в спектре H-альфа. Это поможет исследователям наблюдать за изменениями на Солнце во время вспышек. В частности, за изменениями его атмосферной температуры и скорости.

Конструкция спутника предусматривает разделение отсека платформы и отсека полезной нагрузки, что обеспечивает сверхвысокую точность наведения и стабильность полезной нагрузки.

Отмечается, что Китай уже создал наземную сеть для наблюдений за Солнцем и добился успехов в таких областях исследований, как изучение солнечного спектра и солнечных магнитных полей, однако ему только предстоит начать исследования Солнца из космоса.

Эксперты надеются, что это позволит Китаю продвинуть фундаментальные исследования Солнца, дать импульс развитию соответствующих высокотехнологичных отраслей промышленности и внести вклад в международные гелиофизические исследования.

Власти Китая планируют запустить свой первый спутник для исследования Солнца в этом году.

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Как сообщал Укринформ, 7 сентября Китай заявил об успешном запуске нового спутника зондирования Земли.

Фото: Astronomy Photographer

По материалам: Укринформ