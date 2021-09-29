Технологии

Китайский аппарат провел на обратной стороне Луны уже тысячу дней

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 1 минута чтения

Китайский аппарат провел на обратной стороне Луны уже тысячу дней

Китайский аппарат провел на обратной стороне Луны уже тысячу дней

29.09.2021 18:39

Укринформ

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» провели уже тысячу дней на обратной стороне Луны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.

По данным Китайского национального космического управления (CNSA), «Чанъэ-4» и «Юйту-2» хорошо работают.

В ведомстве добавили, что аппарат «Юйту-2» уже проехал 839,37 метров на Луне и собрал 3 632 гигабайта данных.

Отмечается, что станция «Чанъэ-4» была запущена 8 декабря 2018 года, а приземлилась она 3 января 2019 года в кратере Фон Карман, расположенном в южном полушарии обратной стороны Луны.

Читайте также: В Китае представили спутник для исследования Солнца

Как сообщал Укринформ, 31 августа Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило, что марсоход "Чжужун", доставленный на поверхность Красной планеты 22 мая, проработал на Марсе уже 100 дней.

Фото: CNSA

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Теннис: Марченко одолел соперника из топ-100 рейтинга АТР на турнире в Софии

51 минута ago

Пора на отдых: еще одна европейская страна признала украинские COVID-сертификаты

2 часа ago

Военно-морской флот США получил первый истребитель Super Hornet Block III

2 часа ago

Маркарова рассказала о подготовке Комиссии стратегического партнерства Украина-США

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button