Китайский аппарат провел на обратной стороне Луны уже тысячу дней

Китайский аппарат провел на обратной стороне Луны уже тысячу дней

29.09.2021 18:39

Укринформ

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» провели уже тысячу дней на обратной стороне Луны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.

По данным Китайского национального космического управления (CNSA), «Чанъэ-4» и «Юйту-2» хорошо работают.

В ведомстве добавили, что аппарат «Юйту-2» уже проехал 839,37 метров на Луне и собрал 3 632 гигабайта данных.

Отмечается, что станция «Чанъэ-4» была запущена 8 декабря 2018 года, а приземлилась она 3 января 2019 года в кратере Фон Карман, расположенном в южном полушарии обратной стороны Луны.

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Как сообщал Укринформ, 31 августа Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило, что марсоход "Чжужун", доставленный на поверхность Красной планеты 22 мая, проработал на Марсе уже 100 дней.

Фото: CNSA

По материалам: Укринформ