Китай запустил в космос новый спутник

Фото

27.09.2021 11:15

Укринформ

Китай запустил в космос новый спутник из Центра запуска спутников Цзюцюань на северо-западе страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Спутник Jilin-1 Gaofen 02D был запущен ракетой-носителем Kuaizhou-1A и успешно вышел на запланированную орбиту.

Запуск состоялся в 14:19 (по пекинскому времени) в понедельник.

Этот запуск стал одиннадцатой миссией для ракет-носителей серии Kuaizhou, разработанных для дешевого и быстрого запуска на орбиту небольших спутников.

Читайте также: Rocket Lab запустит спутник японского космического агентства

Спутники Jilin-1 — это система китайских коммерческих спутников дистанционного зондирования для передачи видео высокой четкости. Они разработаны и принадлежат компании Chang Guang Satellite Technology Co.

Как сообщал Укринформ, 7 сентября, Китай заявил об успешном запуске нового спутника зондирования Земли. Вывод спутника "Гаофень-5 02" в космос был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4С".

Фото: Xinhua

По материалам: Укринформ