Китай запустил в космос новый спутник
Китай запустил в космос новый спутник
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27.09.2021 11:15
Укринформ
Китай запустил в космос новый спутник из Центра запуска спутников Цзюцюань на северо-западе страны.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
Спутник Jilin-1 Gaofen 02D был запущен ракетой-носителем Kuaizhou-1A и успешно вышел на запланированную орбиту.
Запуск состоялся в 14:19 (по пекинскому времени) в понедельник.
Этот запуск стал одиннадцатой миссией для ракет-носителей серии Kuaizhou, разработанных для дешевого и быстрого запуска на орбиту небольших спутников.
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Спутники Jilin-1 — это система китайских коммерческих спутников дистанционного зондирования для передачи видео высокой четкости. Они разработаны и принадлежат компании Chang Guang Satellite Technology Co.
Как сообщал Укринформ, 7 сентября, Китай заявил об успешном запуске нового спутника зондирования Земли. Вывод спутника "Гаофень-5 02" в космос был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4С".
Фото: Xinhua
По материалам: Укринформ