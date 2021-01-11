NASA создаст новую космическую обсерваторию, которая изучит расширение Вселенной

11.01.2021 03:35

Укринформ

Аэрокосмическое агентство NASA утвердило проект спектрофотометрической обсерватории SPHEREx – она будет изучать далекие галактики, расширение Вселенной и искать биогенные молекулы.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, передает Укринформ.

Согласно планов NASA, телескоп впервые в мире должен создать карту спектрометрии всего неба в ближнем инфракрасном диапазоне. Методом спектрометрии ученые разделят ближний инфракрасный свет на отдельные длины волн или цвета — как призма разбивает солнечный свет на составляющие его цвета.

Такое исследование может показать, из чего состоит объект, так как некоторые химические элементы поглощают и излучают свет определенной длины. Такой метод также позволяет определить расстояние объекта до Земли, поэтому указанная карта будет трехмерной.

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Кроме создания этой карты, обсерватория будет изучать быстрое расширение Вселенной после Большого взрыва, историю формирования галактик, а также искать ключевые биогенные молекулы в протопланетных дисках, молодых звездных объектах и ​​молекулярных облаках. Ученые хотят найти молекулы, без которых невозможно существование жизни, по крайней мере похожей земную.

Телескоп весом 69 килограмм с эффективным диаметром 20 сантиметров будут создавать два с половиной года, в начале января стартовала работа над финальными чертежами и аппаратным и программным обеспечением.

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Запуск SPHEREx состоится не раньше июня 2024-го и не позднее апреля 2025 года.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ