Дуров говорит, что пользователи с WhatApp массово переходят в Telegram

Дуров говорит, что пользователи с WhatApp массово переходят в Telegram

10.01.2021 05:56

Укринформ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о том, что тенденция перехода пользователей с мессенджера WhatsApp к конкуренту Telegram заметно усилилась.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Business Standard.

Причиной этого, с точки зрения Дурова, стала недавняя смена WhatsApp своей политики конфиденциальности, согласно которой личные данные пользователей теперь будут передаваться его материнской компании Facebook.

"Представьте, что десятки сотрудников работают именно в этом направлении. Я рад сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно рассказать нашу тайну: уважайте своих пользователей", – сказал он.

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Дуров говорит, что миллионы людей возмущены последними изменениями условий пользования мессенджером WhatsApp, согласно которым теперь пользователи должны передавать все свои данные в рекламный отдел Facebook.

Поскольку WhatsApp заставляет пользователей или давать согласие на обмен данными с Facebook, или терять свои учетные записи после 8 февраля, Дуров заявил, что не удивительно, что переток пользователей с WhatsApp на Telegram, который длится уже несколько лет, теперь ускорился.

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"Мы считаем, что люди достаточно умны, чтобы выбрать то, что лучше для них. И, судя по полумиллиарду людей, пользующихся Telegram, это убеждение является оправданным", – сказал Дуров.

Как ранее сообщало агентство, мессенджер WhatsApp сообщил пользователей, передавать их персональные данные компании Facebook. Передавать будут регистрационные данные аккаунта, в частности, номер телефона, данные о транзакциях, о взаимодействии с другими пользователями, информацию об устройстве, IP-адрес и тому подобное.

По материалам: Укринформ