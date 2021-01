Tesla за год поставила на рынок полмиллиона электромобилей

03.01.2021 06:26

Укринформ

Компания Tesla в 2020 году установила рекорд продаж за всю свою историю, поставив клиентам почти полмиллиона электромобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает DW.

"Американский производитель электромобилей Tesla в 2020 году выпустил и поставил покупателям рекордное число машин – 499 550", – говорится в сообщении.

"Горжусь командой Tesla, достигшей этой важной вехи!", – написал в Твиттере глава компании Илон Маск. По его словам, на старте Tesla он с оптимизмом думал, что шанс выжить у неї – 10%.

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE

— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021

Отмечается, что Tesla смогла нарастить свой сбыт на 36% в сравнении с 2019 годом и практически выполнить план по выпуску полумиллиона автомобилей.

Как следует из заявления компании, опубликованного 2 января, последний квартал 2020 года также стал для нее рекордным за всю историю существования. С октября по декабрь потребителям было поставлено 180 570 электромобилей. Предыдущий рекордный показатель был установлен в третьем квартале минувшего года – чуть менее 140 тысяч машин.

