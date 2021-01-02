Honda разработала "маску" от вирусов для автомобиля

02.01.2021 04:57

Укринформ

Японская компания Honda разработала "маску" для салонного фильтра автомобиля, способную улавливать до 100% вирусов, передающихся по воздуху.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Carscoops.

Отмечается, что такая "маска" для автомобиля может улавливать до 99,8% вирусов, которые передаются по воздуху, за 15 минут или до 99,9% за 24 часа.

"Мы хотим, чтобы водители чувствовали себя безопасно и комфортно даже тогда, когда в холодную погоду закрывают окна автомобилей", – заявил председатель проекта Такахару Эчиго.

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По данным компании, принцип работы «Kurumask» такой же, как и у обычной маски. Она надевается на салонный фильтр и эффективна в течение года.

Сейчас "маска" разработана только для модели Honda N-Box. Однако вероятно, в будущем она станет доступной и для других автомобилей этой марки.

По материалам: Укринформ