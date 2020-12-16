Технологии

Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник

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Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник

Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник

Фото, видео

15.12.2020 15:52

Укринформ

Конкурент SpaceX Илона Маска, частная космическая компания Rocket Lab, запустила на орбиту японский спутник Strix, который будет делать снимки Земли из космоса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.

Запуск ракеты со спутником, который был разработан японской компанией Synspective, состоялся с космодрома в Новой Зеландии во вторник, 15 декабря, в 12:09 по киевскому времени.

Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник

Сам спутник может делать снимки Земли в любое время, как днем, так ночью, и даже при сложных погодных условиях. Компания планирует в будущем запустить на орбиту 30 спутников Strix. Они будут ежедневно собирать данные о метрополитенах в Азии, которые можно будет использовать для планирования градостроительства в Японии.

Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник

Отмечается, что для Rocket Lab уже был 7-й запуск ракеты-носителя в этом году и 17-й в целом.

Как сообщал Укринформ, в ноябре конкурент SpaceX, частная космическая компания Rocket Lab впервые вернула на Землю первую ступень своей ракеты-носителя с помощью парашютной системы.

Фото, видео: Rocket Lab

По материалам: Укринформ

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