Регулятор в США проверит, как большие соцсети используют данные пользователей

15.12.2020 03:54

Укринформ

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) требует от крупных социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Reddit, а также сервисов потоковых видео предоставить исчерпывающую информацию об использовании ими личных данных пользователей.

Об этом говорится в сообщении, распространенном американским регулятором в понедельник, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«FTC издала распоряжение для девяти компаний социальных медиа и потокового видеоконтента с требованием предоставить информацию о том, как они собирают, используют и представляют личную информацию, свою рекламу и методы взаимодействия с пользователями, а также, как их методы влияют на детей и подростков», – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что распоряжение издано в соответствии с Законом о FTC и касается компаний Amazon.com, Inc., ByteDance Ltd (которая контролирует видеосервис TikTok), Discord Inc, Facebook, Inc, Reddit Inc, Snap Inc, Twitter Inc, WhatsApp Inc, а также YouTube LLC. У компаний есть 45 дней с даты получения распоряжения для того, чтобы подготовить и предоставить свои ответы.

Напомним: деятельность Федеральной комиссии США по торговле имеет целью способствовать конкуренции, а также защиты и развития образования для потребителей.

