Facebook удалил сотни российских страниц из-за иностранного вмешательства

15.12.2020 21:51

Укринформ

Социальная сеть Facebook удалила в нескольких странах Африки и Ближнего Востока сотни аккаунтов и страниц из-за «неаутентичного поведения» на платформе.

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге компании.

«Сегодня мы удалили три сети аккаунтов за нарушение наших правил относительно иностранного или правительственного вмешательства, которое считается координированным неаутентичным поведением от имени иностранного или правительственной организации. Эти сети из Франции и России направляли свои усилия на несколько стран в Северной Африке и Ближнего Востока», – заявили в Facebook.

Соцсеть отметила, что удалила 84 Facebook-аккаунтов, 6 страниц, 9 групп и 14 Instagram-аккаунтов, которые были созданы во Франции через вмешательства в дела Центральной Африканской Республики (ЦАР), Мали, Нигерии, Буркина Фасо, Алжира, Кот-д'Ивуара и Чада.

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Также компания удалила 63 Facebook-аккаунтов, 29 страниц, 7 групп и 1 Instagram-аккаунт, которые были созданы в России и были нацелены на «неаутентичное поведение» в Центральной Африканской Республике, Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике, Южной Африканской Республике и диаспоры ЦАР во Франции.

Также соцсеть удалила 211 Facebook-аккаунтов, 126 страниц, 16 групп и 17 Instagram-аккаунтов, которые созданы в России и демонстрировали «неаутентичное поведение» в Ливии, Судане и Сирии.

По материалам: Укринформ