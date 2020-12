Virgin Galactic остановила испытания своего корабля из-за технических проблем

13.12.2020 06:27

Укринформ

Космическая компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона остановила испытания своего суборбитального корабля VSS Unity из-за проблем с двигателем.

"Обновление относительно полета: Последовательность зажигания ракетного двигателя не закончилась. Транспорт и команда – в замечательной форме. В Космопорте Америка у нас есть несколько готовых к использованию двигателей. Мы проверим летательный аппарат и вскоре вернемся к полетам", – заявили в компании.

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Напомним Virgin Glactic последние несколько лет анонсирует запуски космических туристов на орбиту Земли. Компания рассчитывает, что основатель компании сэр Ричард Брэнсон полетит на борту самолета VSS Unity в первом квартале 2021 года.

Стоит отметить, что космоплан VSS Unity уже выполнил не менее двух тестовых суборбитальных полетов с командой пилотов и инженеров на борту в декабре 2018-го и феврале 2019-го.

Тогда Unity поднялся на высоту в 89,9 километра над уровнем моря. Максимальная скорость, которую развил летательный аппарат, составила более 3700 километров в час, что в три раза превышает скорость звука.

В Virgin Galactic планировали запустить самолет с первым космическим туристом в 2018-м, но планы компании уже пришлось перенести как минимум на 3 года.

Напомним, что первый успешный туристический полет в космос состоялся весной 2001-го, тогда американский бизнесмен Деннис Тито заплатил 20 миллионов долларов за 8 дней в составе экипажа Союз ТМ-32 и посещения Международной космической станции (МКС).

После этого МКС посетили еще 6 человек. Бизнесмены платили от 20 до 40 миллионов долларов за космическое путешествие, причем миллиардер Чарльз Симони сделал это дважды – в 2007 и 2009 годах.

