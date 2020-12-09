Израиль планирует еще одну миссию на Луну – в прошлом году корабль разбился при посадке

Израиль планирует еще одну миссию на Луну – в прошлом году корабль разбился при посадке

09.12.2020 18:10

Укринформ

Президент Израиля Реувен Ривлин обнародовал планы страны отправить на Луну космический корабль «Берешит 2» (Beresheet 2) к 2024 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Times of Israel.

Проект стоимостью 100 миллионов долларов, который финансируется в основном за счет доноров и реализуется космическим агентством Израиля, направлен на научные исследования.

Предыдущий запуск израильского лунного космического аппарата «Берешит» состоялся 22 февраля 2019 года ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX с космодрома SLC-40, мыс Канаверал. Он должен был приземлиться в районе Моря Ясности в северном полушарии, неподалеку от места прилунения зонда «Луна-21» и корабля «Аполлон-17», где находится одна из лунных магнитных аномалий.

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Однако 11 апреля 2019 года «Берешит» в результате проблем при посадке разбился о поверхность Луны. Последняя фотография была передана зондом «Берешит» с высоты 7,5 км от поверхности Луны уже после сбоя главного двигателя, который произошел на высоте около 22 км над поверхностью Луны.

По материалам: Укринформ