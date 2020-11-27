Украинские IT-разработки для неслышащих дают возможность развивать бизнес

27.11.2020 13:10

Укринформ

Предприниматель Владимир Божко, который потерял слух еще в детстве, успешно развивает собственное турагентство для неслышащих и слабослышащих людей, используя отечественные IT-разработки.

Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью «Сегодня».

Ранее Божко более 30 лет работал закройщиком в ателье, но всегда мечтал открыть собственный бизнес – специализированное турагентство для неслышащих. Однако постоянно приходилось сталкиваться с коммуникационным барьером.

«Ведь раньше переводчиков вообще не было, я сам читал по губам, писал на листочке. Для нас, неслышащих людей, решение любого вопроса в банке, собесе, жэке – это всегда очень сложно », – рассказал он.

Однако с развитием технологий для людей с нарушением слуха также начали открываться новые возможности. Большую роль в этом сыграл украинский IT-специалист Виталий Потапчук. Он тоже от рождения имеет нарушение слуха, поэтому очень хорошо понимает сложности, с которыми сталкиваются неслышащие и слабослышащие люди в обычной жизни.

«И я рад, что именно в нашей стране появился целый ряд удобных мобильных приложений. Это «Переводчик ЖЯ» (ЖЯ – жестовый язык), SoundMonitor – предупреждает об опасных звуках поблизости, приложение Dance, благодаря которому мы можем чувствовать музыку, Connect – превращает голосовой язык в текст и наоборот, текст в голос. Эти программы позволяют нам общаться с людьми, которые слышат, и не чувствовать дискомфорта, связанного со сложностями общения », – отметил Божко.

Параллельно с разработкой мобильных приложений для неслышащих Потапчук также развивает «Центр социального сопровождения неслышащих и слабослышащих», где работают переводчики жестового языка, которых в Украине крайне не хватает. В комплексе для людей с нарушением слуха это значительно упрощает как решение бытовых вопросов, так и бизнес-задач. Ведь если раньше им приходилось оставлять заявки и ждать переводчиков от нескольких часов до нескольких дней, то теперь они могут получить доступ к услугам переводчика онлайн, в любое время, при необходимости.

«Раньше, когда я приходил в банк и обращался к менеджеру в письменной форме, со мной часто общались неохотно, сквозь зубы. Люди, которые слышат, не понимают жестового языка и масштабов дискомфорта людей с нарушением слуха. Сейчас же я прихожу в банк, вызываю в приложении переводчика, он подключается к диалогу… все это происходит онлайн, быстро и очень просто », – добавил Божко.

Благодаря этим разработкам он успешно развивает бизнес: если сначала туры для неслышащих и слабослышащих организовывали по Украине и Европе, то сейчас география расширилась, есть возможность организовывать поездки в Объединенные Арабские Эмираты, Египет и другие страны.

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Владимир отмечает, что развитие турагентства для него важно не только как бизнес, но и как возможность продемонстрировать окружающим, что неслышащие и слабослышащие люди – полноценные члены общества, которые могут быть вполне успешными.

«Мы такие же люди, как и те, которые слышат, просто отсутствие слуха – наша особенность. В США глухих не считают инвалидами, а в Украине некоторые люди считают нас умственно отсталыми. Для меня очень важно, что на своем примере я могу показать – как неслышащие и слабослышащие с помощью программы могут преодолеть все барьеры в коммуникации, открыть собственный бизнес, стать успешными и независимыми, в том числе финансово », – подчеркнул он.

По материалам: Укринформ