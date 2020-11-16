Tesla открыла наибольшую в мире станцию подзарядки

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16.11.2020 11:14

Укринформ

Компания Tesla Илона Маска открыла в США наибольшую в мире станцию Supercharger для подзарядки электрических автомобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

Всего на станции, расположенной недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния, есть 56 электрических заправочных колонок для подзарядки. В этом районе также много больших магазинов и ресторанов, что предоставляет возможность покупателям заряжать свой автомобиль во время шопинга или ужина.

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— Tesla Owners East Bay (@TeslaOwnersEBay) November 14, 2020

На станции также установлены навесы, защищающие электромобили от солнечного перегрева во время подзарядки.

Отмечается, компания Маска уже имеет несколько станций Supercharger в Китае, однако на каждой из них лишь полсотни зарядок.

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По материалам: Укринформ